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A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha letto un messaggio di un ascoltatore: "Tu da interista sfegatato sei sempre stato sul carro del tuo amichetto". Il riferimento è agli articoli di Zazzaroni sul CT Mancini dopo le vittorie dell'Italia in Nations League.

Zazzaroni ha risposto così: "Non sono interista, te lo ripeto per l'ennesima volta, non sono interista, non sono juventino, non sono milanista. Sono del Bologna e tifo Napoli, ti va bene così? La mia seconda squadra è il Napoli. Segnatelo. Bologna e Napoli, io lo dichiaro ufficialmente, che palle questa cosa"

Nel discorso si è inserito anche Fabio Caressa, preso di mira da alcuni per l'enfasi nel commento del gol di Frattesi contro la Francia: "Lo dici a me? Mi dicono che cambio squadra ogni tre giorni per le telecronache. Per esempio ho fatto la telecronaca in differita della Nazionale, ho urlato un po' meno al gol di Frattesi perché non ero sicurissimo di averlo beccato perché c'era anche Pio e allora tutti mi hanno detto 'perché hai urlato meno al gol di Frattesi?'. Perché non ero sicuro, pensavo potesse essere Pio, non c'è il tifo dietro, ci sono anche problemi tecnici che possono influire"