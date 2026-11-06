Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ivan Zazzaroni, intervenuto al podcast Numer1 su Youtube, ha parlato così di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Lazio di domenica, sfida che potrebbe anche costare l'esonero al tecnico livornese in caso di sconfitta:

Getty Images

"Domenica alle 12.30 un Parlamento di gufi sarà davanti alla televisione sperando che il Napoli perda con la Lazio e che De Laurentiis cacci finalmente il motivo della loro vita. Ma potrebbe succedere anche che De Laurentiis, sentendosi responsabile o corresponsabile di questa stagione, possa andare avanti con Allegri. Sarebbe buono anche per i gufi perché almeno hanno un argomento di cui parlare.

La cosa bella dei gufi è che hanno preso Amorim come opposizione, se Allegri faceva cagare al Milan e fece 54 punti nelle prime 25 partite fino a metà febbraio, Amorim diventa l'allenatore del secolo, non ha colpe ma è il contraltare, l'avversario, l'opposizione dei gufacci maledetti. Non tolgo responsabilità ad Allegri, sono accusato di amichettismo ma se esistono gli amici esistono anche i nemici, pensate, nemici giurati"