Un curioso episodio raccontato da Fabio Caressa al termine del Club su Sky Sport, dopo aver visto un filmato che riguardava un telecronista. Ecco le parole del giornalista: “Questa ve la racconto dai sulle sceneggiate in telecronaca. Una volta i carabinieri mi sono entrati in sala commento a Pescara.

C’era uno che mi si metteva davanti e urlava. Gli ho detto in modo educato che non vedevo una porta del campo. Poi lo fa una seconda volta. Forse era Ancora non Pescara. Poi lo ha fatto una terza, gli ho dato una spinta, è ruzzolato giù dalle scale. Però se lo meritava. È tornato su coi carabinieri”.