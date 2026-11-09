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Intervenuto ai microfoni di Viva El Fútbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Amorim e della sua comunicazione:

Getty Images

"Amorim è onesto, dice sempre quello che pensa, non cerca scuse, infortuni, campo bagnato o altro. Sono convinto che Fabregas, Amorim, Italiano e De Zerbi sono già andati, sono allenatori che in prospettiva li vedo allenare in altri campionati.

Qualcuno in Italia non merita queste idee, questo linguaggio, questa onestà. Spero per Amorim e per i tifosi del Milan che lui possa restare più a lungo possibile ma in ottica futura, lui, Fabregas e Chivu andranno via dal campionato italiano perché il campionato italiano non merita questi personaggi veri, leali e competenti"