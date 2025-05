"Non so quanti giocatori del Milan metto il Bologna, forse 3-4. Pulisic, Reijnders, Maignan e poi? Realmente, non mediaticamente. Il Bologna ha dimostrato di essere una squadra top level in Italia, il Milan da metà classifica. I dirigenti del Milan sono incompetenti, devono andarsene. Il Milan non è una barzelletta, è una cosa seria. Anche i giocatori devono metterci la faccia, non con i tweet. Il Theo Hernandez di quest'anno non è meglio di Miranda del Bologna, mai"