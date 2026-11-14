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A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha letto un messaggio di un ascoltatore:

"Tu da interista sfegatato sei sempre stato sul carro del tuo amichetto", in riferimento agli articoli del direttore del Corriere dello Sport per Mancini dopo le grandi vittorie e prestazioni dell'Italia.

Lo stesso Zazzaroni, poi, ha fatto un chiarimento, 'ufficializzando' le due squadre per le quali fa il tifo: "Non sono interista, te lo ripeto per l'ennesima volta, non sono interista, non sono juventino, non sono milanista. Sono del Bologna e tifo Napoli, ti va bene così? La mia seconda squadra è il Napoli. Segnatelo. Bologna e Napoli, io lo dichiaro ufficialmente, che palle questa cosa"