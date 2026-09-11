Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il passo falso del Napoli in Champions League contro l'Arsenal:

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"Il Napoli non ha sfigurato. Di certo è stata una gara di contenimento e c'è stata una grossa differenza nel possesso palla, che però e una statistica a cui si dà più importanza di quanta non ne abbia. Gli azzurri hanno fatto il loro, al netto della diversità di valore fra le due squadre. È pur sempre la prima partita in Champions. Anche per l'Inter poteva arrivare un pareggio, ma all'inizio della stagione per le squadre italiane ci sono sempre delle difficoltà. Bisogna solo accettare il risultato e continuare a lavorare".

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L'avvio negativo del Napoli quindi a che cosa è imputabile?

"Io penso che per dare un giudizio netto bisogna aspettare ancora qualche gara, è ancora presto. Gli allenatori devono ancora individuare l'undici definitivo e trovare l'equilibrio. Sulla partita di ieri continuo a pensare che l'avversario sposti molto sullo sviluppo di una partita. Un conto è incontrare una squadra normale, uno conto sono quelle affrontate finora. Anche il Como, con cui il Napoli ha perso, è una squadra che giocherà la Champions".