Â«Anti-Inter? PerchÃ© no?Â». CosÃ¬ Massimo Ambrosini su DAZN ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra Como e Roma, dirette rivali dell'Inter delle quali si Ã¨ molto parlato anche nelle scorse ore.

Chivu in conferenza stampa (Screen)

Â«Chivu diceva che si parla mai di anti-Roma e anti-Como? Nelle parole di Chivu c'era un po' la volonta di distogliere l'attenzione da una squadra che Ã¨ evidentemente la piÃ¹ forte, ma Roma e Como sono attrezzate dal punto di vista tecnico ed emotivo per provarci. SarÃ estremamente difficile contendere il titolo all'Inter ma le basi ci sonoÂ», ha detto ancora.

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«Sono due squadre che hanno numeri importanti e hanno difese importanti. Il Como con una certa filosofia di gioco non Ã¨ scontato che concedesse cosÃ¬ poco a livello difensivo. Questa partita va incastrata in un contesto che arriva dopo una lunga pausa e porta ad alcune incognite per entrambi le squadreÂ», ha aggiunto sulla sfida delle 12.30.

(Fonte: DAZN)