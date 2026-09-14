Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Inter-Udinese e della scelta di Chivu di non far giocare Lautaro Martinez:

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"Lautaro è giusto farlo riposare per averlo al top per tutta la stagione, poi il riposo consente a Chivu di fare anche delle rotazioni, poi ci sono tre attaccanti fortissimi, potenzialmente tutti titolari oltre all'ottimo Bonny"

Ronaldo e Messi non riposavano mai?

"Messi non lo considero, appartiene all'Olimpo, Ronaldo abbiamo visto in Italia anche che carattere aveva, voleva sempre giocare"

Stones valore aggiunto?

"Anche con la sua esperienza da centrocampista, al City ha fatto anche quel ruolo. Questo può aiutare l'Inter ad avviare bene l'azione, Chivu ha tantissime soluzioni, la società ha operato bene sul mercato, ha una squadra completa, non ha punti deboli. Aveva un punto debole a destra e poi Diouf, anche se lui continua a dire che non è il suo ruolo, sta facendo molto bene. E tra un po' ci sarà anche spazio per Spence"