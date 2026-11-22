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Maurizio Compagnoni è intervenuto a Sky Sport per parlare dell'Inter in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta:

"Difficile dare una risposta non sappiamo se l'Inter sarà dominante, anche l'Atalanta ha un cartello con scritto working in progress, cambiare impostazione tattica dopo tanti anni non è facile credevo che le difficoltà per Sarri venissero risolte prima. Dell'Inter sono curioso di vedere se giocherà Jones dal 1', fin qui l'abbiamo visto molto poco. Spence sta andando a mille, è il suo ruolo mentre Diouf è adattato, è come se mettessi Barella. Spence ormai è una garanzia, Jones sono curioso di rivederlo"