C’è amarezza in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League. Come fare a digerirla? Per Paolo Condò c’è solo una soluzione: “L’Inter ora ha una nuova responsabilità. Per considerare questa stagione positiva non c’è nessun altra possibilità che vincere lo scudetto. Questo è un fallimento europeo che inchioda l’Inter”, ha detto negli studi di Sky.