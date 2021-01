Conte: “Eriksen in campo per le punizioni? Non è rugby. Arma in più ma vogliamo…”

Dopo il gol siglato al Milan, Eriksen ha qualche chance di partire titolare nella sfida col Benevento. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ne ha parlato in conferenza:

“Mettere un giocatore per calciare le punizioni? Il calcio è diverso dal rugby, noi speriamo di avere un contributo da lui non solo sui calci da fermo ma anche durante la partita, in tutti questi anni l’Inter non ha mai avuto uno specialista, sicuramente è un’arma in più, detto questo ci aspettiamo anche qualcosa di fattivo durante la gara”.