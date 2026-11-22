Â«Credo che Antonio faccia fatica a stare lontano dai campi, vuole allenare, Ã¨ la sua vita. Il fatto che comunque la Juve rappresenti la sua vita da calciatore e da allenatore quando ha iniziato il ciclo piÃ¹ vincente della Juve in ItaliaÂ». CosÃ¬ l'ex calciatore Emanuele Giaccherini - oggi opinionista per DAZN - sulle ultime dichiarazioni di Antonio Conte, e il cerchio che vuole chiudere con la Juve, e sull'effetto che possono avere avuto su Luciano Spalletti.

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«PerchÃ© proprio ora? PerchÃ© la situazione in casa Juve Ã¨ questa e c'Ã¨ grande pressione anche sulle spalle di Spalletti. Per Conte c'Ã¨ anche stata la possibilitÃ di tornare a Torino in passato, ma lui e il club bianconero non si sono mai riuniti. Dall'altra parte Spalletti ha tanta pressione addosso. Ãˆ il gioco delle parti. La panchina della Juve interessa a tutti gli allenatori, Ã¨ normale. Ognuno tira l'acqua al suo mulino. Si parlava anche di Inzaghi alla Juve: Ã¨ tutto normale, non credo che vada alimentata la polemica. Spalletti ha comunque personalitÃ e puÃ² reggere qualsiasi pressioneÂ», ha concluso.

(Fonte: DAZN)