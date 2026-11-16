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Al Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno parlato della telecronaca di Daniele Adani in Belgio-Italia. Il commentatore RAI ha speso parole al miele nei confronti di De Bruyne, facendo anche un confronto con il suo rendimento al Napoli.

Ecco cosa dice Cruciani: "Voglio dare un titolo a quello che dirò 'dove arrivano le ossessioni'. Dopo due giornate faticosissime mi sono seduto sul divano e ho visto Belgio-Italia, ho sentito la telecronaca, ottimi, bravi Rimedio e Adani e il secondo è riuscito a dire, stava per dire 'vedete come si diverte De Bruyne col Belgio? Come gioca col Belgio al contrario di quello che viene in Italia'"

Zazzaroni e Cruciani proseguono nella discussione. LEGGI QUI