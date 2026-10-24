Gennaro Gattuso ha commentato l'episodio del rigore non dato a Davide Frattesi non sbilanciandosi troppo, senza fare polemiche, raccontando di quanto sia difficile a volte fare l'arbitro se lui riesce a sbagliare nelle partitelle della sua Lazio e a beccarsi gli insulti dei suoi giocatori. Delle sue parole e dell'episodio della gara contro il Parma ha parlato Luca Marelli su DAZN.

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Su Frattesi Ã¨ rigore e non solo

«Apprezzo quello che ha detto Gattuso, Ã¨ il giusto modo di analizzare gli episodi, smussando gli angoli. Ma vediamo quanto duraÂ», ha detto. Â«PerchÃ© davanti ad un episodio come questo bisogna porsi quella domanda cioÃ¨ dove Ã¨ stata piazzata l'asticella. PerchÃ© a me sta bene che venga alzata l'asticella, mi sta bene come ieri che a Torino che non sia intervenuto il VAR. Ma qui siamo di fronte a qualcosa di differente. Non c'Ã¨ solo un tocco sul polpaccio che possiamo marginalizzare. Ma assomiglia molto al contatto di Hojund, ma qui c'Ã¨ la trattenuta costante e reitata, prolungata della maglia di Frattesi che ha il controllo del pallone e puÃ² battere a rete. Posso capire non sia facile per l'arbitro in campo ma qui il VAR non puÃ² non intervenire. Non Ã¨ solo una trattenuta evidente e prolungata e serviva anche una chiara occasione da rete e quindi serviva una sanzione adeguata. Qui c'Ã¨ il rosso per DOXO non genuinoÂ», ha spiegato l'opinionista.

(Fonte: DAZN)