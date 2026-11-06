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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così di Inter-Como, uno dei big-match della prossima giornata di Serie A:

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"Intanto sono le due squadre che sono uscite meglio dagli impegni in Europa, il Como che fa 9 gol al Lens e l'Inter che si riscatta dal derby. Per me è un esame di maturità soprattutto per il Como e spiego perché: l'Inter che vince il campionato l'anno scorso poi perde il derby, il Como anche l'anno scorso dava spettacolo ma poi andava in difficoltà contro l'Inter, queste cose che diventano scaramantiche ma hanno ragione anche tecnica.

Il Como piace a tutti ma deve dimostrare di saperci fare anche con i primi della classe, è una partita che non vedo l'ora di vedere, Inter e Como sono candidate per lo scudetto assieme alla Roma, non metto la Lazio per struttura, ora col Napoli non c'è Zaccagni e non si sa come rimpiazzarlo mentre Inter Como hanno rose profonde"

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Chivu ha una squadra collaudata, Akanji ha faticato molto in marcatura, Douvikas è in uno stato di forma pazzesca e può mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Da uno come Fabregas mi aspetto che non cambi l'assetto però il Como ha perso sempre con l'Inter anche se era avanti 2-0 per due volte. Il Como ha faticato quando ha avuto difese blindate contro, la Roma in dieci per esempio e la prima con l'Udinese. Contro l'Inter il Como può fare una bella partita, un po' di favori del pronostico li lascio all'Inter"

"Thuram sempre titolare? Era già capitato a Pio Esposito che giocava sempre poi si rischia di pagare pegno a livello fisico e di performare meno. Mi spiace che Bonny abbia giocato meno, Pio ci piace tantissimo ma Thuram è l'attaccante più forte dell'Inter dopo Lautaro"