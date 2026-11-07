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A pochi minuti dall'inizio della conferenza di Massimiliano Allegri, è arrivato il dietrofront oggi: niente conferenza prima della Lazio. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X ha spiegato quanto accaduto oggi.

"In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis".