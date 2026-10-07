In studio a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato anche di Pio Esposito dopo gli impegni con la Nazionale di questa sosta.

Alessandro Cosattini
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In studio a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato anche di Pio Esposito dopo gli impegni con la Nazionale di questa sosta. Ecco il pensiero del noto giornalista sul centravanti dell’Inter:

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“Sono d’accordo con tutti i complimenti a Pio Esposito, ma una cosa va detta ora: continuo a pensare che la coppia Lautaro-Thuram sia meglio. Ma Pio ha 19 anni, va benissimo così, è in seconda linea rispetto alla coppia titolare”, ha spiegato il giornalista.

De Grandis

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