VIDEO FCINTER1908 / Orsato: "Massa in Roma-Inter è scomparso. Nessuno parlava di lui e..."

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In studio a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato anche di Pio Esposito dopo gli impegni con la Nazionale di questa sosta. Ecco il pensiero del noto giornalista sul centravanti dell’Inter:

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