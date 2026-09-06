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L’Inter vince 3-2 in rimonta contro il Napoli (qui le pagelle del direttore Daniele Mari) e resta a punteggio pieno in Serie A: 9 punti dopo 3 giornate. Così il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport in particolare di Marcus Thuram.

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[…] “Guardiamo cosa è successo durante Inter-Napoli. L’Inter nel primo tempo ha subito le ripartenze del Napoli ed è stata salvata da Josip, detto Pepo, Martinez, eppure non ha giocato male: ha attaccato e avuto il dominio del gioco. Ma Pio Esposito e Sucic hanno sofferto parecchio. Quindi, tutti e due sotto la doccia dopo 45 minuti e dentro Thuram e Curtis Jones. Cambi immediati, senza perdere tempo.

E Thuram è tornato al livello che conoscevamo, mettendo a tacere chi, in maniera sbrigativa e superficiale, aveva parlato di sorpasso ormai consolidato da parte di Pio. Curtis Jones invece doveva avere il suo spazio per capire come possa diventare divertente pure passare dalla Premier al nostro campionato”, ha spiegato il giornalista.