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L'ex centrocampista di Inter e Roma, Luigi Di Biagio, ha parlato alle Finals di Dubai dell'EA7 World Legends Padel Tour 2026 e ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A: "Nell'Inter si sentirà l'assenza di Calhanoglu, è uno di quei centrocampista che segna, che fa assist e grande prestazioni"

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Inter favorita?

"Si potrebbe aprire un dibattito viste anche Roma e Lazio, se devo essere sincero vedo ancora davanti l'Inter nonostante stia zoppicando qualche volta ma è la normalità e credo che alla fine l'Inter possa spuntarla"

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Pregi e difetti dell'Inter?

"La differenza la fanno i giocatori e i recuperi dei giocatori infortunati. La Lazio non ha questo problema perché gioca una volta a settimana, per Roma e Inter invece ci può essere questo problema nel corso della stagione. La Lazio sta facendo un miracolo, se dovesse durare complimenti a Rino ma complimenti a prescindere per quello che stanno facendo. Se dovessi fare un podio farei Inter, Roma e Lazio"