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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Toni ha parlato così di Pio Esposito, sempre più protagonista con l'Inter e con la Nazionale:

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"Son contento perché grazie a lui torneranno di moda questi centravanti che stanno andando a scomparire. Sono contento, è un ragazzo eccezionale, ha davanti due maestri come Lautaro e Thuram, deve solo star tranquillo e si toglierà tante soddisfazioni"

Sulla Lazio

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"Lo scudetto sarebbe straordinario, non si sa mai nel calcio perché in Inghilterra il Leicester ha vinto e perché non potrebbe farlo la Lazio? Però credo sia ancora presto, i conti si faranno a marzo"