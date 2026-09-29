Tanti ruoli concentrati in una sola persona. Andy Diouf si è messo in mostra ieri nella gara contro il Belgio: Zidane lo ha schierato da titolare nella sua Francia (prossima rivale dell'Italia). Da Skysport arriva l'analisi della sua partita.

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"Tanti i ruoli in cui lo abbiamo visto giocare - spiegano dal canale satellitare - all'Inter ma prima ancora anche al Lens. Da centrocampo, da mezzala, sottopunta, a destra da esterno a tutta fascia con Chivu che gli ha insegnato a giocare in quella posizione. Allora il ct francese sfrutta gli insegnamenti di Chivu e lo fa giocare da terzino sinistro nella difesa a quattro, quindi a piede invertito. E Diouf fa una grande partita contro la Nazionale belga. Dice di voler giocare nel suo ruolo naturale, da centrocampista ma si mette a disposizione della squadra studiando dai video le posizioni del terzino e le risposte che ha dato sono state eccellenti. È cresciuto nelle giovanili del Rennes, come altri 6 giocatori di questa Francia".

(Fonte: SS24)