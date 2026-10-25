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Restano stazionarie le condizioni del tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany, dopo il malore accusato venerdì al centro sportivo del club tedesco che dovrà farne a meno per diverso tempo, come ha spiegato il direttore sportivo Max Eberl che ha chiarito che il belga sarà probabilmente fuori per diverse settimane. "Gli verrà concesso tutto il tempo necessario. Non inizieremo a fissare delle tempistiche. Non parleremo di giorni, ma di settimane, e questo deve essere chiaro a tutti", ha spiegato Eberl.

"La buona notizia è che è stabile. Ieri sera abbiamo parlato, anche con sua moglie. Per il ritorno in panchina servirà tempo", ha sottolineato il direttore sportivo del Bayern, spiegando che ora la priorità è capire le cause del malore. "Non è stato un momento piacevole per nessuno di noi; è collassato ed è stato portato in ospedale. E ci resterà ancora per qualche giorno. Questo dimostra che il calcio non è la cosa più importante nella vita. Noi del Bayern Monaco siamo uniti. Perché la cosa più importante è che si trovi la causa della malattia di Vinnie, che guarisca e solo allora potrà tornare. Questa sarà la sfida più grande, proteggerlo, in un certo senso, da se stesso".

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Nel frattempo, la squadra sarà guidata dal suo assistente, Aaron Danks e dallo staff tecnico in vista della sfida di Bundesliga contro il Friburgo. Venerdì pomeriggio, Kompany è improvvisamente collassato a bordo campo durante l'allenamento dell'Under 23 presso il centro sportivo del Bayern Monaco. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto e persino un elicottero è stato inviato sul luogo dell'incidente. È stato poi trasportato in ambulanza in un ospedale di Monaco, dove è tuttora ricoverato per cure mediche.