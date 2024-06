Le parole dell'agente: "Ha 34 anni, non è più giovane ma per le qualità che ha può giocare tranquillamente in un campionato di livello"

Marco Astori Redattore 19 giugno 2024 (modifica il 19 giugno 2024 | 17:02)

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Enzo Raiola, agente di mercato, ha parlato così di Mario Balotelli: "Vi assicuro che è sempre stato un ragazzo tranquillo, vuole vivere lontano dai riflettori e spesso accusava la pressione mediatica. Questo 'fenomeno Balotelli' è un qualcosa che si è creato al di fuori della sua dimensione. Gli ho detto che a fine carriera dobbiamo scrivere un libro o fare un documentario su di lui, ma non so quante puntate servirebbero per raccontare tutto".

La prima volta che hai visto Balotelli?

"Ci siamo incontrati in un ristorante alle porte di Milano io, Mino, lui e il suo avvocato. Era ancora nelle giovanili dell'Inter, ma già spigliato e con una forte personalità. Non perdeva tempo a chiacchierare, lui ti ascolta per 5/10 minuti, ma se insisti solo su un argomento non ti segue più. Mino aveva iniziato a parlargli del progetto sportivo che aveva in mente per lui, ma chiaramente poco dopo Mario ha voluto cambiare discorso".