Sky – Inter-Eriksen: si prende in considerazione anche ipotesi esclusa in precedenza. Ma…

Cosa si aspetta l’Inter alla cessione di Eriksen? Il club vuole cedere a titolo definitivo il calciatore o che venga coperto l’ingaggio (arriva a 7 mln) per intero.

La società interista ha sempre detto no ad un prestito anche nella sessione estiva del mercato. Non è facile una cessione totale del giocatore alle giuste cifre. Se non dovesse arrivare un’offerta in quel senso i dirigenti interisti valuterebbero il prestito. Purché venga coperto il pagamento per intero dello stipendio del danese.

(Fonte: SS24)