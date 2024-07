L’uscita di scena della Svizzera di Sommer e della Turchia di Çalhanoğlu ha ristretto a quattro il numero di giocatori dell’Inter che possono ancora sognare di alzare il trofeo di UEFA EURO 2024. La Francia di Pavard e Thuram dovrà affrontare il durissimo ostacolo rappresentato dalla Spagna, mentre i Paesi Bassi di De Vrij e Dumfries sfideranno un’Inghilterra lontana dalla sua forma migliore, ma non per questo meno pericolosa. Il cerchio è sempre più ristretto, i bookmakers hanno già le idee piuttosto chiare per questo rush conclusivo.

La rete siglata da Merino ai supplementari a ridosso del gong ha consentito alle ‘Furie rosse’ di avere ragione dei padroni di casa della Germania, in una partita spettacolare ma non esente dalle polemiche arbitrali. In ogni caso, i ragazzi di Luis de la Fuente continuano a dare l’impressione di essere la squadra più brillante. Lo stesso non si può dire del prossimo avversario, la Francia, ancora una volta avanti a fatica, con il successo ai rigori sul Portogallo, e senza gol su azione. Secondo Betclic, gli iberici sono i principali candidati per una vittoria nei tempi regolamentari, con quota a 2.78. Il pari è a 2.83 e l’affermazione dei Bleus a 3.07 (per Snai a 3.05). Discorso simile in ottica qualificazione alla finale, con gli spagnoli dati a 1.79 e i francesi a 1.92. Per avere la meglio, la compagine di Didier Deschamps dovrà ritrovare la propria verve realizzativa, specialmente con i suoi attaccanti. Tra questi c’è il nerazzurro Marcus Thuram, la cui quota-gol si attesta a 4.50.