Euro24, la Danimarca ferma l’Inghilterra di Southgate sull’1-1

Danimarca e Inghilterra hanno pareggiato 1-1. I gol sono stati realizzati nel primo tempo, con gli inglesi in vantaggio al 18' con Kane e al 34' è arrivato il gol del pari di Hjulmand. La selezione inglese come era successo contro la Serbia ha un po' perso foga e brillantezza dopo il vantaggio e questa volta non è riuscita a conquistare i tre punti dopo l'uno a uno messo a segno dal calciatore dello Sporting Lisbona. La Danimarca di Eriksen sa che per qualificarsi dovrà fare i tre punti con la Serbia.