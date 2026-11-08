«Approccio serio, intenso e affamato come forse non si era mai visto in campionato per l'Inter. Il Como non si Ã¨ mai arreso e ha cercato di provare a riprendere la partita con Nico Paz e quel tiro che ha sfiorato l'incrocio, un risultato anche se l'Inter ha vinto meritatamente. Troppa Inter questa sera e risultato ineccepibileÂ». Andrea Stramaccioni ha commentato cosÃ¬ la vittoria dell'Inter contro il Como di Fabregas per due a zero.

Â«Chivu ha avuto una bella risposta, importante, con un approccio serio, affamato, vale doppio, contro una squadra che palleggia meglio in Europa, ha tolto alla squadra di Fabregas qualitÃ e sicurezza. Secondo tempo piÃ¹ equilibrato, ma vittoria sicuramente meritata dai nerazzurriÂ», ha aggiunto.

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L'ex allenatore nerazzurro ha anche parlato nello specifico della formazione lariana: Â«Rimandato il Como in chiave titolo? Non bocciato. Ãˆ un Como che ha cercato di giocare con le sue armi e la sua qualitÃ . Ha incontrato una grandissima Inter, soprattutto nel primo tempo. Un Xg del Como a zero come quello del primo tempo Ã¨ una raritÃ . Continua a piacermi il Como che era privo di quattro giocatori in attacco che non puÃ² essere cambiato quindi. Tante attenuanti e nulla cambio rispetto al lavoro straordinario fatto da FabregasÂ».

-Thuram migliore in campo ancora?

Ãˆ un giocatore sempre piÃ¹ centrale, tante partite da protagonista, sempre piÃ¹ leader. L'assenza di Lautaro gli ha anche tirato fuori qualcosa in piÃ¹: ora Ã¨ un trascinatore tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista della leadership. Il gol incorona una grande prova: Ã¨ il quinto gol che segna al Como.

-Dimarco aveva voglia di segnare...

Si cercava la ciliegina. Aveva avuto una grande occasione nel primo tempo e nel secondo tempo ha ingaggiato un duello col portiere avversario, sempre sui capovolgimenti. La cosa che voglio sottolineare Ã¨ che l'ho rivisto bene fisicamente. L'ho rivisto in condizione fisica e tecnica.

-Si dice che Calhanoglu piaccia al Como?

Sarebbe il play ideale per Fabregas, chiaro. Ma penso che in Italia giocherÃ solo nell'Inter e che se dovesse decidere di non rimanere penso andrebbe solo in TurchiaÂ», ha detto a proposito delle voci che parlano dell'interesse della squadra lariana per il centrocampista nerazzurro.

-Spence?

Ãˆ esaltato dal 3-5-2 e a quinto fa vedere le sue qualitÃ e con Tuchel passato a cinque si sono esaltate le sue caratteristiche. Per me l'Inter Ã¨ importante che lo abbia trovato: Ã¨ un quinto di piede destroÂ».

(Fonte: DAZN)