"Chivu in base all'avversario deve mettere i due attaccanti che vede meglio, anche come caratteristiche", sostiene Ferrante

Matteo Pifferi
5ffd1379-9975-486a-94a0-784281d31dd4

Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marco Ferrante, ex attaccante tra le altre di Inter e Torino, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Inter dopo la rimonta contro la Fiorentina:

Getty Images

"Io parto dall'allenatore. Tanti invidiano Chivu per vedere chi gioca lì davanti, ha tante opzioni, tutte diverse. Non è semplice lasciare qualcuno fuori. Chivu in base all'avversario deve mettere i due attaccanti che vede meglio, anche come caratteristiche.

CHIVU nel tunnel di San Siro
Getty Images

Come puoi lasciare fuori Lautaro, Thuram, Pio Esposito? Ma anche Bonny alla fine. Per me gli altri possono anche girare, ma uno come Thuram dovrebbe sempre giocare. E' un giocatore completo".

(TMW Radio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti