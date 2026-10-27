"Chivu in base all'avversario deve mettere i due attaccanti che vede meglio, anche come caratteristiche", sostiene Ferrante
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
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Marco Ferrante, ex attaccante tra le altre di Inter e Torino, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Inter dopo la rimonta contro la Fiorentina:
"Io parto dall'allenatore. Tanti invidiano Chivu per vedere chi gioca lì davanti, ha tante opzioni, tutte diverse. Non è semplice lasciare qualcuno fuori. Chivu in base all'avversario deve mettere i due attaccanti che vede meglio, anche come caratteristiche.
Come puoi lasciare fuori Lautaro, Thuram, Pio Esposito? Ma anche Bonny alla fine. Per me gli altri possono anche girare, ma uno come Thuram dovrebbe sempre giocare. E' un giocatore completo".
(TMW Radio)
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