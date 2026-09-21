Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare di Inter dopo il 2-2 arrivato in rimonta contro la Roma:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Solo l'Inter poteva recuperare, per la terza volta, da uno svantaggio di 2-0 però entrambe le squadre escono con delle certezze forti per continuare questo campionato. È stato veramente bello vedere Roma-Inter, veramente. Per tutti i contenuti tecnici e tattici, per la spettacolarità, per l'intensità che c'è stata. Applausi per Roma e Inter e per questa partita in modo particolare.

Getty Images

Mi faccio questa domanda: quante squadre avrebbero recuperato il 2-0 della Roma? Solo l'Inter. Perché l'Inter sempre deve rimontare? Evidentemente c'è qualcosa nell'approccio, non è una questione di presunzione ma anche i cambi fanno la differenza, i cambi dell'Inter sarebbero titolari in qualsiasi altra formazione"