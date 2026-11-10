L'ex ad del Milan aveva deposto un ricorso contro la decisione del commissario Malagò di istituire una commissione per valutare le candidature
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Ieri Adriano Galliani, attraverso il suo legale ha depositato un ricorso contro la FIGC per chiedere di verificare la legittimità della Commissione istituita il 2 novembre dal Commissario straordinario della Federazione, Giovanni Malagò, per validare le candidature al ruolo di presidente.
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Oggi la Federcalcio ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale contro il ricorso presentato dall'ex ad del Milan. Di conseguenza verrà fissata un'udienza nelle quali verranno sentite le parti prima di arrivare ad una decisione collegiale. Sembra poter slittare quindi la data, fissata al 14 dicembre, per le elezioni del presidente della Federazione.
(Fonte: Sky)
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