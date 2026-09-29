Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, è stato tra i protagonisti di Turchia-Italia. È approdato alla corte biancoceleste in estate: era da un po' che voleva una nuova avventura, ma era comunque rimasto all'Inter. A Milano, specie con i tifosi interisti oltre che con i suoi compagni, ha creato dei bei ricordi. Gli fanno ancora dire che non ha niente da recriminare nei confronti del club nerazzurro, ma voleva tornare ad avere lo spazio che non aveva avuto e se lo è preso tornando a Roma, nella sua città.

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Di lui, su Skysport, ha parlato il conduttore Alessandro Bonan. «Frattesi è un giocatore recuperato e prima di Mancini lo ha recuperato Gattuso, nella Lazio. Perché per due anni è sparito dalla nostra vista, ha giocato poche partite e l'impressione che si aveva è che si fosse un po' snaturato», ha sottolineato.

«Perché evidentemente l'Inter chiedeva al giocatore cose che non sapeva dare. Oggi è tornato il centrocampista incursore che conoscevamo. Ha una grande voglia, una grandissima fame e Mancini sta sfruttando questo. E se guardiamo i numeri sono talmente importanti ti fanno sapere che avere un centrocampista del genere, che segna tanti gol e riesce a fare squadra all'interno della partita stessa è avere un giocatore di alti livelli», ha aggiunto anche il giornalista.

(Fonte: SS24)