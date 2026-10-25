Â«Non mi stupisco di quello che sta facendo alla LazioÂ». CosÃ¬ Giaccherini, su DAZN, ha parlato del centrocampista di Gattuso ed ex Inter Davide Frattesi dopo la vittoria della squadra biancoceleste contro il Parma di Gilardino per due a uno.

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«Ãˆ chiaro che doveva esplodere - ha continuato - era un vulcano tappato all'Inter, Ã¨ andato via ed ha fatto vedere quello che giÃ eraÂ».

(Fonte: DAZN)