Flamengo-Gabigol, Braz: “Siamo tranquilli, ecco quando vogliamo chiudere. L’Inter e l’entourage…”

Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, è tornato a parlare della trattativa con l’Inter per Gabigol. Ecco le parole del numero due del Mengao in occasione della presentazione di Thiago Maia, nuovo acquisto dei rossoneri:

“Oggi Gabigol è un calciatore dell’Inter e sarà l’Inter a stabilire, almeno all’inizio, cosa dovrà fare il giocatore. Stiamo lavorando per risolvere questa cosa entro lunedì. Il Flamengo resta molto tranquillo per quanto riguarda questa situazione, consapevole che sta facendo il massimo. Così come l’Inter e l’entourage del calciatore, che stanno lavorando per trovare una soluzione finale“.