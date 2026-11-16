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Daniele Garbo, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche della panchina d'oro assegnata a Cristian Chivu:

"Io sono un sostenitore di Chivu e mi piace il suo modo di lavorare, ma io lo avrei assegnato a Fabregas. Chivu del resto in mano aveva una formula uno, mentre lo spagnolo aveva una formula uno e mezzo. Far arrivare il Como al quarto posto è stata un'impresa. Pensare che potesse arrivare in Champions a danno di Milan e Juventus era impensabile".

Passando all'Italia, la sconfitta con il Belgio che delusione è stata?

"Personalmente non mi sono mai esaltato, neanche dopo la vittoria con la Francia. Sono sempre rimasto con i piedi per terra perché ero convinto che il percorso sarebbe stato ancora lungo. Questo progetto è cominciato da poco, con convocazioni completamente nuove. Chi si illudeva che l'Italia fosse tornata competitiva ai massimi livelli ci aveva capito poco. Questa Nazionale è l'immagine del nostro calcio, questo passa in convento. Il calcio italiano ha problemi molto profondi e se le cose cambieranno in positivo lo faranno in dieci anni, non in dieci mesi".