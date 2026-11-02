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Intervenuto al podcast Gian&Giac insieme a Gianpaolo Calvarese, Piero Giacomelli, ex arbitro, ha commentato così l'episodio del rigore prima dato e poi tolto da Guida in Milan-Inter per il tocco di Gila sul cross di Mkhitaryan:

"La gente ti scrive 'come si fa a dare un rigore del genere'? Vedi il replay e dici che ha preso un abbaglio, poi la ref cam è davvero bella per tante cose e ti fa capire cosa vede l'arbitro. Provate ad andare a rivedere le immagini dalla Ref cam, il difensore fa un movimento che, da tutte le altre immagini, sembra inutile ma dalla visuale di Guida quello sembra un mani tutta la vita.

Getty Images

È raro vedere un episodio nel quale da 6 replay sembra un abbaglio di una persona che si droga e da un unico replay, che è la sua ref cam, dici che è sempre rigore. L'ho detto a tutti i miei amici che mi hanno mandato l'immagine di Gila, dico guardati il replay dalla ref cam e dimmi se avresti dato rigore. Mi hanno dato tutti ragione, ciò non toglie che ovviamente è un errore ma è bellissimo perché fa capire la prospettiva di quello che vede l'arbitro"