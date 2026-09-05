A Radio Dee Jay, un ascoltatore ha chiesto a Zazzaroni e Caressa quali sono i tre giocatori che rappresentano la Serie A. E il conduttore di Skysport ha risposto con tre nomi: «Nico Paz sicuramente, ieri mi è piaciuto tantissimo. Un altro è Malen, di grandissimo livello per me. E un altro è Lautaro Martinez».

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I nomi di Zazzaroni

«Io non riesco ad elencarne tre, ci sarebbero sicuramente più nomi. Ma dico sì ai tuoi nomi - ha spiegato il direttore del Corriere dello Sport - e aggiungei anche. Poi a me piace da impazzire e diventerà un fenomeno», ha detto a proposito dei due calciatori

«Però se vai all'estero non rappresenta la Serie A», dice sul giocatore nerazzurro il conduttore di Sky. «E no, quello no. Mi piace Moreira, ma non la rappresenta ancora. Quelli che hai detto sono corretti, Fabio».

(Fonte: Radio Dee Jay)