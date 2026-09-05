La risposta ad una domanda di uno spettatore che stava seguendo su Radio Dee Jay il programma che il direttore del CdS conduce con Caressa
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A Radio Dee Jay, un ascoltatore ha chiesto a Zazzaroni e Caressa quali sono i tre giocatori che rappresentano la Serie A. E il conduttore di Skysport ha risposto con tre nomi: «Nico Paz sicuramente, ieri mi è piaciuto tantissimo. Un altro è Malen, di grandissimo livello per me. E un altro è Lautaro Martinez».
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I nomi di Zazzaroni«Io non riesco ad elencarne tre, ci sarebbero sicuramente più nomi. Ma dico sì ai tuoi nomi - ha spiegato il direttore del Corriere dello Sport - e aggiungei anche Dimarco. Poi a me piace da impazzire e diventerà un fenomeno Sucic», ha detto a proposito dei due calciatori dell'Inter.
«Però se vai all'estero non rappresenta la Serie A», dice sul giocatore nerazzurro il conduttore di Sky. «E no, quello no. Mi piace Moreira, ma non la rappresenta ancora. Quelli che hai detto sono corretti, Fabio».
(Fonte: Radio Dee Jay)
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