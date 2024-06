Graziani: “Di questa Italia non si salva nulla. Ma Spalletti deve rimanere”

Cosa si salva da ieri?

"Di buono non c'è stato niente, una squadra in balia di se stessa. Non siamo mai stati in partita, abbiamo creato poco e niente. Purtroppo di questa Nazionale ricorderemo solo una cosa: non è mai stata squadra, non c'è mai stata identità. Non so quanto hanno inciso i cambiamenti di modulo e di uomini, di solito una base di 9/11 esiste sempre. Forse si è creata insicurezza. E poi l'aspetto fisico: la Svizzera faceva viaggiare la palla e l'Italia arrivava sempre seconda. Purtroppo non c'era una logica nella squadra di ieri".