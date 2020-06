Marianella: “Hakimi-Inter, quasi non ci credo. Colpo straordinario: le sue caratteristiche…”

Hakimi sarà presto un giocatore dell’Inter. «Non conoscessi l’affidabilità della squadra mercato di Skysport farei fatica a crederci». Massimo Marianella, noto telecronista del canale satellitare, ha detto la sua su questo acquisto, ormai probabilissimo, e ha sottolineato: «A giugno abbiamo già il colpo di calciomercato della stagione. Questo è un giocatore clamoroso. Ha 21 anni, lo abbiamo definito terzino ma è riduttivo. Gioca a destra e a sinistra. Nelle difese a quattro, può fare l’esterno avanzato e a volte lo hanno messo nel trio d’attacco. Quindi è un giocatore completo, in grande crescita. Viene dal Real, conosce il grande club. Teniamo in considerazione il fatto che c’è il fascino di una delle maglie più importanti al mondo come quella dell’Inter, la voglia di essere allenato da un grande manager come Conte. Un lavoro di mercato meraviglioso fatto da Ausilio, sa qual è il vantaggio di essere allenato da Pintus perché lo ha allenato al Real. Detto tutto questo, non ci credo ancora perché il Real avrebbe bisogno di un terzino. Tra l’altro lui è spagnolo ed è di Madrid, ha già giocato con il club della capitale. Sembrava impossibile come operazione, soprattutto se si pensa ai 40 mln. Se è davvero fatta è un colpo di mercato straordinario, bravissima la società. Conta sempre potersi vendere una grande storia, un grande manager, un grande stadio e una grande città. È un colpo grande, grande, grande».

(Fonte: SS24)