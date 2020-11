GdS – Hakimi mix interessante per l’idea di Zhang: Mr 45 milioni è presente e futuro dell’Inter

L’avventura di Achraf Hakimi all’Inter non è certamente iniziata rispettando quelle che era le previsioni al momento del suo arrivo ad Appiano Gentile. La Gazzetta dello Sport analizza l’avvio di stagione del laterale ex Real Madrid e Borussia Dortmund nell’editoriale a firma di Carlo Angioni:

“Non bisogna avere fretta, questo è certo. L’Inter ha speso 40 milioni (e 5 di bonus) per vestire di nerazzurro Achraf Hakimi e sa benissimo che tipo di affare ha fatto lo scorso giugno: Antonio Conte in casa si è messo un vero tesoro, che nelle intenzioni del club di Suning dovrà durare molto a lungo. La strategia vistata dal presidente Steven Zhang prevedeva che dal mercato arrivassero giovani di peso insieme a uomini già pronti all’uso, abituati alle vittorie. L’esterno marocchino è un mix molto interessante e ha compiuto 22 anni la settimana scorsa: insomma, la carta d’identità gioca eccome dalla sua parte. Anche se ha 17 gettoni in Champions, anche se ha 28 presenze con il Marocco, Hakimi resta un giocatore giovanissimo, per certi versi acerbo al di là del curriculum e dei match di livello in cui è stato grande protagonista.

È vero che è stato precocissimo, ma ora si trova davanti a nuovo calcio, a un nuovo allenatore, a un nuovo Paese. Ecco perché mister 45 milioni, il colpo più caro e più veloce dell’ultimo mercato di Marotta e Ausilio, può avere degli sbalzi di rendimento in questi primi mesi milanesi. Ci sono stati e forse ci saranno ancora. Il presente è suo, i tifosi (e il club) sono certi di avere già una freccia destra di livello mondiale, ma suo sarà soprattutto il futuro all’Inter. Per questo l’adattamento alle tante novità italiane non deve essere esasperato, altrimenti sarà molto più difficile mostrare il meglio. Achraf negli anni al Dortmund ha fatto vedere a tutti quello sa fare, l’Inter sa che il suo genio è là, pronto ad esplodere, magari proprio con una notte come quella che ha fatto innamorare Antonio un anno fa. Il sistema di gioco contiano è perfetto per le accelerazioni del numero 2: va solo stretto meglio qualche bullone, il tempo non manca”.