Valon Behrami, su DAZN, ha parlato di Inter-Napoli, della vittoria dei nerazzurri e del possibile percorso nella prossima Champions. «Nuova direzione del calcio italiano? Può essere, ma alla lunga quando i risultati contano di più vedremo partite bloccate. Ma si è visto anche la voglia di voler mettere in campo idee nuove, concetti più innovativi e l'Inter ha il gap giusto per provare rispetto alle difficoltà iniziali della scorsa stagione. Ci stiamo divertendo. La narrativa su Allegri: il Napoli ha fatto un'ottima gara secondo me», ha detto il calciatore.

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Leader

Champions?

«Chivu ha creato un ambiente importante, ha creato dei leader , gente con cui si confronta. Spesso si confonde il fatto di ascoltare un giocatore di esperienza come debolezza ma se lo fai nella maniera giusta ti eleva agli occhi dei giocatori di personalità. E questo aggiunto alla qualità rende lo scudetto difficile per gli altri».«L'Inter ha ancora un grande difetto: non ha il giocatore che salta l'uomo uno contro uno e per la Champions League quello è fondamentale. Ci arrivi come negli anni precedenti ma ti manca sempre qualcosa e se c'è un difetto è non aver preso quel tipo di giocatore. L'Inter, per il terzo anno di fila, resterà ultima nella classifica dei dribbling», ha aggiunto.

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Difficoltà Akanji?

«Qualche difficoltà di troppo per? È il carattere, quando poi si assesta dimostra chi è. Ha questa leggera presunzione che è la sua forza, è sana, si sente forte e sa che vince i contrasti comunque. Pecca un po' di questo, se lo porta dietro da Guardiola, e ce l'ha anche in Nazionale, è caratteriale », ha aggiunto l'ex calciatore sull'Inter.

(Fonte: DAZN)