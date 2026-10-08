VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Clamorosa rivoluzione in casa Inter contro il Parma? Ci pensa Cristian Chivu secondo Sky Sport, la probabile formazione potrebbe essere davvero inedita.

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Provedel favorito su Martinez in porta dopo la sosta, potrebbe così esordire l'ex Lazio. In difesa potrebbero avere spazio Pavard e Carlos Augusto come braccetti, con Bisseck al centro: sono loro tre a oggi i favoriti. A sinistra rientra Dimarco, a destra in pole Luis Henrique.

Occhio anche a centrocampo: Calhanoglu può tornare titolare (qui le ultime sul rinnovo del turco), come mezzali Jones e Mkhitaryan sono i favoriti al momento. E in attacco Lautaro va verso la panchina e Pio Esposito anche dopo le fatiche con le nazionali: in vantaggio Bonny accanto a Thuram.

La probabile formazione per Sky - Provedel; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Luis Henrique, Jones, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.