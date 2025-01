I gol presi nei minuti finali costano tantissimo all'Inter . E sono costati punti ma anche la finale di Supercoppa persa contro il Milan. A Skysport hanno analizzato proprio questo dato e sono dieci i gol subiti negli ultimi dieci minuti che mostrano come la squadra di Inzaghi non riesca ad arrivare fino in fondo alla partita senza calare. La stagione nerazzurra è cominciata proprio così, con un calo nel finale che ha portato al pareggio contro il Genoa nella prima giornata di campionato. La squadra rossoblù aveva pareggiato proprio nel finale, col rigore parato da Sommer e ribattuto da Messias.

I gol incassati nel finale

Nella gara contro il Monza era arrivato il gol di Mota proprio nel finale, ma in quel caso l'Inter, all'88esimo era riuscita a pareggiare con Dumfries. Ed era successo di prendere gol all'89esimo anche nel derby di andata di Serie A contro il Milan. La rete di Gabbia aveva interrotto la serie di 6 vittorie di fila per l’Inter nel derby di Milano. Una settimana dopo il gol dell'Udinese, arrivato all'83esimo vale solo la rete del 3-2 per la squadra di casa. I nerazzurri fanno riaprire la partita anche al Torino dopo una tripletta di Thuram. Finisce tre a due con il gol di Vlasic segnato all'87esimo. Il 4 a 4 con la Juventus ha lasciato basiti i tifosi interisti. L'Inter era sul 4-2 fino a che Yildiz non ha segnato al 71esimo il gol del 4-3 ed è arrivato poi, dagli stessi piedi e all'82esimo, il gol che è valso il pari finale in una gara che sembrava in pratica vinta. Il Parma ha segnato all'Inter attorno all'80esimo nel 3-1 in campionato.