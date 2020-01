Fiorentina, Genoa e ieri Napoli. Per Diego Godin sono tre le esclusioni di fila. Dopo la gara col Barcellona del 10 dicembre, Conte gli ha sempre preferito Bastoni, che ha sopravanzato l’uruguaiano nelle gerarchie.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, non è da escludere che Godin possa lasciare l’Inter a gennaio. In caso di addio, il club nerazzurro non si farebbe trovare impreparato: già bloccato da tempo Darmian, considerato perfetto per il 3-5-2 di Conte.