«I tre inglesi? L'Inter neanche ce li ha avuti a disposizione. Tra i tre Jones è quello che ha avuto di più ma non ha brillato, sinceramente». Luca Marchetti, su Skysport, ha fatto una riflessione sul mercato estivo dell'Inter con i tre giocatori arrivati dalla Premier che in questa prima parte della stagione non sono riusciti a dare il contributo atteso al club nerazzuro. Per fortuna Chivu ha trovato un'alternativa.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Diciamo che l'Inter sta sfruttando chi era utilizzato meno negli anni precedenti, come Diouf che ha cambiato ruolo o Bisseck che oggi è inamovibile. Carlos Augusto che ha trovato continuità nel rendimento. Sucic anche. Magari prossimamente sarà il turno di Stankovic o degli inglesi», ha sottolineato il giornalista del canale satellitare.

(Fonte: SS24)