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Contro la Fiorentina la formazione nerazzurra perdeva 1-0 fino al 90esimo. Primo un gol di Thuram, poi un fallo di rigore che proprio il francese si è procurato e quindi la rete dagli undici metri del 2-1 segnata da Zielinsiki. Ad Andrea Paventi, su Skysport, hanno chiesto cosa ne pensa Chivu dell'ennesima partita vinta in rimonta.

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Dal punto di vista dell'allenatore - ha spiegato il giornalsita inviato a seguito dell'Inter - ci può essere soddisfazione perché le partite le ha cambiate con i cambi e anche con la scossa data spesso nello spogliatoio tra primo e secondo tempo. Chiaro che si può migliorare, lo sa lui e lo sa la squadra, dal punto di vista dell'approccio che è sempre stato di solito cattivo e aggressivo ed è invece diventato più compassato e meno incisivo. Su quello stanno lavorando sperando di capovolgere questo tipo di abitudine. Anche se sono stati bravi a recuperare ogni partita da una situazione di svantaggio e poi andando a vincere.

(Fonte: SS24)