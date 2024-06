Fedele al suo nome, l’Inter è in testa a questa classifica: sono 13 i nerazzurri in Germania e la gerarchia ricorda dunque quella del campionato. I vincitori dello scudetto se la vedono alla pari con i campioni d’Inghilterra, perché anche il Manchester City ha l’uguale numero. Simone Inzaghi serve sette nazionali: oltre ai cinque azzurri (Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi), ci sono i due francesi Thuram e Pavard, i due olandesi de Vrij e Dumfries, l’austriaco Arnautovic , l’albanese Asllani, che incrocerà subito gli azzurri, il turco Calhanoglu e lo svizzero Sommer.

"Nel resto d’Europa comanda dunque Pep Guardiola, alla pari con i nerazzurri. E se l’Inter ha sfiorato il primato assoluto, non ci fosse stata la rinuncia all’infortunato Acerbi, anche il City può rammaricarsi per l’esclusione di Grealish, scartato nella stesura della lista definitiva. Real Madrid e Psg sono a quota 12, però un trasferimento già avvenuto avrebbe potuto modificare l’equilibrio: Mbappé è tecnicamente in carico ai francesi, perché si guarda l’ultima stagione e i contratti durano fino al 30 giugno. Però ha firmato con il Madrid e quando finirà l’Euro, inizierà la sua avventura “blanca”. Sarà dunque Carlo Ancelotti ad avere i brividi quando lo vedrà per terra, augurando che non gli succeda niente, mentre Luis Enrique si è già tolto il problema, ma ne avrà altri: perché il mercato è fluido", scrive il quotidiano.