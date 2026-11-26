I promossi di Inter-Stoccarda per Massimo Callegari? Lautaro e Dimarco. Â«L'argentino, un capitano vero che ha dato l'esempio, per la passione che ha messo in campo quando Ã¨ entrato e l'esterno - ha spiegato il giornalista - che era atteso, era consapevole lui per primo di non aver dato il massimo dal punto di vista del rendimento con l'Inter e in Nazionale, al di lÃ dell'impegno che c'Ã¨ sempre stato. Ãˆ entrato nell'azione dei due gol. Ha provocato il calcio di rigore e soprattutto il passaggio per il movimento di Lautaro, che Ã¨ un movimento da centravanti vero, perÃ² lui lo asseconda nel modo migliore, con l'intesa che c'Ã¨, affinata negli anni, al di lÃ degli schemi e delle strategie, tra due giocatori che si conoscono benissimoÂ».

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Una menzione a parte viene fatta per Akanji: Â«Oltre al salvataggio di Carlos Augusto, il suo salvataggio trasmette l'idea della ferocia difensiva che non sempre l'Inter non sempre ha avuto. Un intervento un po' alla Samuel, anche se quel carisma e quell'Inter cosÃ¬ selvaggia Ã¨ rimasta solo in Lautaro dopo l'addio di Acerbi e Dumfries e serviva un segnale di questo tipoÂ».

«In una serata complessiva per atteggiamento oltre che per il risultato, Josep Martinez Ã¨ stato bravo ancora tra i pali ma fuori dalla porta le uscite sono sempre poco rassicuranti, ce ne sono state un paio anche con lo Stoccarda. Un fondamentale in cui evidentemete il portiere sta faticando a trovare le qualitÃ migliori e la continuitÃ ideale, forse questo incide sulla sicurezza della squadra. Era successo anche a Bergamo in alcune situazioni, in generale Ã¨ l'aspetto tecnico da migliorare, serve lavoro e tempo. La sua resilienza e la sua capacitÃ di reagire agli errori in partita perÃ² Ã¨ sempre molto positivaÂ», ha concluso il giornalista durante il tg di Italia1.

(Fonte: SM)