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Si avvicina l’esordio in campionato dell’Inter: appuntamento sabato alle ore 18.30 a San Siro, di fronte il Monza. La Serie A 2026/27 è ormai dietro l’angolo e Sky Sport svela un interessante aneddoto da Appiano Gentile.

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Nella testa di Cristian Chivu infatti in attacco ci sarà sicuramente uno tra Pio Esposito e Bonny. Sono stati i più presenti nel pre-campionato e uno dei due per Sky sarà di sicuro al centro del reparto avanzato.

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Da capire se saranno proprio loro due a comporre il tandem d’attacco o se accanto a uno dei due appunto ci sarà o capitan Lautaro Martinez o Marcus Thuram. Va lasciata una porta aperta per entrambi, nonostante siano tornati da poco dalle vacanze.