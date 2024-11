Inter-Venezia, Dimarco verso quota 150 presenze. 50 è il numero di Barella

L'esterno sta per toccare un traguardo importante quanto a presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Il centrocampista è stato decisivo 50 volte

Sono due dei giocatori più rappresentativi di questa Inter. Federico Dimarco, favorito da titolare nella gara contro il Venezia, se sarà in campo questa sera a San Siro come sembra toccherà la 150esima presenza con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. È il difensore che ha creato più occasioni per i compagni in questa Serie A (24). Tra i difensori dei cinque grandi campionati europei, solo Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen ne ha create più del nerazzurro in questa stagione (25).